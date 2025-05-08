Цены на топливо 8 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 8 мая 2025 года (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,70 грн (0 коп.) А-95 54,64 грн (-1 коп.) А-92 52,00 грн (+2 коп.) ДТ 53,40 грн (0 коп.) Газ 35,26 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 52,90 51,40 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 51,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 57,82 55,60 54,20 34,62 БРСМ-Нафта 50,86 49,38 33,68

Ранее мы писали, что в апреле на отечественных АЗС цены на топливо заметно снижались, следуя падению мировых котировок на нефть. Европейская марка Brent за месяц подешевела на 15%, а североамериканская WTI – на 16%. Это стало самым большим месячным падением с ноября 2021 года.

Детальнее о том, какими будут цены на украинских АЗС в мае, читайте в материале Delo.ua.