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Цены на топливо 9 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 9 апреля 2025 (среда ), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|59,47 грн (-2 коп.)
|А-95
|55,72 грн (-6 коп.)
|А-92
|53,57 грн (-5 коп.)
|ДТ
|54,39 грн (-2 коп.)
|Газ
|36,09 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|56,99
|54,99
|53,99
|53,99
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|36,82
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,52
|35,73
|БРСМ-Нафта
|52,22
|49,80
|34,47
Напомним, цены на нефть в среду, 9 апреля, снизились до самого низкого уровня с февраля 2021 года, поскольку инвесторы все больше обеспокоены снижением спроса из-за эскалации торговых напряжений между США и Китаем, а также ростом рисков избыточного предложения.