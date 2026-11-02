Цены на топливо в США побили рекорд перед выборами: Трамп превысил показатели Байдена

Средняя стоимость автомобильного горючего за время второго президентского срока Дональда Трампа приблизилась к историческому максимуму среди всех администраций США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Согласно анализу федеральных данных, средняя цена галлона бензина по его каденции превысит 3,46 доллара, обойдя предыдущий рекорд Джо Байдена.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Financial Times.

Несмотря на обещание 2024 года снизить цену на бензин до двух долларов за галлон, по возвращении Трампа в Белый дом стоимость горючего выросла более чем на треть и составляет 4,17 доллара.

В то же время показатель остается ниже ежедневного пика в 5,02 доллара за Байдена после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Дизельное топливо подорожало более чем на 70% и достигло 6,30 доллара за галлон после исторического рекорда в 6,53 доллара в сентябре, тогда как средняя стоимость дизеля составила 4,339 доллара против 4,076 доллара за предыдущую администрацию.

Воздействие войны против Ирана и электоральные риски

Стремительное подорожание энергоносителей спровоцировала военная кампания США против Ирана, начатая в феврале, в результате которой Тегеран заблокировал танкерное движение через Ормузский пролив. Удары по нефтеперерабатывающим предприятиям Ближнего Востока вместе с последствиями атак Украины на российские НПЗ сократили предложения топлива.

Трамп настаивает, что война была необходимой для остановки ядерной программы Ирана, а цены снизятся сразу после завершения боевых действий, тогда как представители Белого дома утверждают, что с учетом инфляции горючее Байдена стоило дороже.

Рост цен ускорил инфляцию: индекс цен на потребительские расходы (PCE) вырос до 3,6% в сентябре против 2,6% до вступления Трампа в должность. Опросы свидетельствуют, что 56% избирателей считают свое финансовое положение хуже, чем раньше, что создало угрозу поражения для кандидатов-республиканцев на выборах в Палату представителей и Сенат даже в традиционно консервативных штатах.

Попытки сдерживания и соглашение о российском топливе

Администрация Трампа пошла на чрезвычайные меры, упразднив ряд экологических и логистических ограничений и призвав губернаторов приостановить действие местных акцизов. Наиболее резонансным шагом стала временная отмена санкций на импорт российского дизельного горючего из-за договоренности с Владимиром Путиным.

По этому плану три танкера должны доставить в порты США в общей сложности 140 тысяч тонн горючего вскоре после выборов. Однако аналитики указывают, что малые объемы не смогут стабилизировать цены, а поставки будут ограничены из-за повреждений российских заводов.

В то же время возмущение общественности вызвали отчеты нефтяных гигантов Exxon и Chevron о почти рекордной квартальной прибыли в размере 25,3 миллиарда долларов на фоне слов президента о значительных доходах энергетических корпораций.

Напомним, ранее сообщалось, что договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизельного горючего в США пока не помогли сдержать рост цен. Средняя стоимость галлона дизеля достигла 6,35 доллара против 6,28 доллара в начале месяца, когда было объявлено о заключении сделки.