Цены на топливо в Украине заметно снизились: какая стоимость

В апреле на отечественных АЗС цены на горючее заметно снижались, следуя за падением мировых котировок на нефть.

Об этом сообщает "НефтеРынок", ссылаясь на собственный ежедневный мониторинг цен на топливо.

Отмечается, что европейская марка Brent в апреле подешевела на 15%, а североамериканская WTI – 16%. Это стало самым большим месячным падением с ноября 2021 года.

Как изменились цены на топливо

По данным аналитиков, на оптовом рынке в Украине дизтопливо подешевело на 1,85 грн/л (–4,1%) до 42,81 грн/л, а на юге страны минимальные цены достигли почти 40,00 грн/л.

Цена сжиженного газа уменьшилась на 1,12 грн/л (–3,55%) до 30,43 грн/л. В то же время бензин А-95 прибавил в цене 0,39 грн/л (+0,85%) и стоил в конце апреля 45,86 грн/л.

На АЗС в течение апреля цена дизтоплива уменьшилась на 0,42 грн/л (–0,78%) до 53,41 грн/л, бензина А-95 – на 0,67 грн/л (–1,21%) до 54,80 грн/л, а газа – на 0,80 грн/л (–2,23%)

Сколько стоит заправить авто

За прошедшую неделю цены на эталонные марки нефти продемонстрировали наибольшее недельное падение на фоне новостей по увеличению добычи членами картеля ОПЕК+.

В условиях неопределенности долгосрочных трендов украинский рынок бензина и дизтоплива сохраняет потенциал к удешевлению горючего на АЗС на 1 грн/л. В то время как цены на автогаз остаются стабильными, поскольку снижение котировок в значительной степени компенсируется увеличением потребления.

Подробнее о том, какими будут цены на украинских АЗС, читайте в материале Delo.ua.