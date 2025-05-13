Цены в апреле выросли из-за плохого урожая и роста стоимости алкоголя и табака — НБУ

В апреле 2025 года инфляция ускорилась до 15,1% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%. Рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отмечают, что ускорение инфляции в апреле в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

На повышение инфляции также повлияли высокие издержки бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и быстрого потребительского спроса.

Также свою роль сыграло снижение мировых цен на нефть и ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии.

Цены на продукты

В НБУ отмечают, что в апреле быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщового набора) из-за низкого предложения качественной продукции.

Дополнительным фактором было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, через Пасху, которая в этом году пришлась на апрель. В то же время, поступления импортной продовольственной продукции и тепличных овощей несколько сдерживали рост цен.

Удорожание продовольственного сырья и дальнейшее увеличение расходов предприятий на оплату труда привели к более быстрому росту цен на хлеб и хлебопродукты, а также мясопродукты. В то же время, подорожание масла незначительно замедлилось под влиянием стабилизации цен на внешних рынках, а рост предложения способствовал более медленному подорожанию отдельных молокопродуктов.

Алкоголь, табак, лекарства и бензин

Удорожание подакцизной продукции в НБУ объясняют дальнейшим ростом производственных расходов и налоговыми изменениями (повышением вступивших в силу в конце марта 2025 года акцизов и переводом их в евро;).

Благодаря укреплению курса гривни к доллару несколько ослабло давление на цены фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования.

В апреле рост цен на горючее замедлился по сравнению с мартом, учитывая удешевление нефти в мире. В то же время постепенное возрастание спроса и укрепление курса евро оказывали повышающее давление на цены.

"Рост потребительских цен в апреле длился, однако наблюдались и признаки ослабления ценового давления. Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ. Помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, также свидетельствовала о послаблении инфляции. траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однознакового уровня", — прогнозируют в регуляторе.

Добавим, согласно прогнозу НБУ, инфляция будет расти до середины года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025-го и вернувшись к 5% в 2026-м. Реальный ВВП вырастет на 3,6% в 2025 году, а в последующие два года экономика будет расти на 4% ежегодно.