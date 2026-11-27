"Черная пятница" на АЗС совпала с падением цен на горючее. Dilo проанализировало акции сетей и выяснило, что часть из них снизила цены на бензин и дизтопливо. На бензин скидки составляют от 4 до 8 грн/л и большинство будет действовать до воскресенья или понедельника. Еще несколько операторов, в том числе крупных, ограничились скидками в магазинах и бонусами в приложениях.

В преддверии 26 ноября средняя цена бензина упала на 69 коп./л, до 81,57 грн/л, дизельного горючего — на 58 коп./л, до 96,97 грн/л, автогаза — на 10 коп./л, до 61,88 грн/л.

Где заправиться со скидкой

Сеть OKKO не снижает цену топлива напрямую. С 25 по 27 ноября программа лояльности Fishka проводит в приложении игру "Пеньятница": пользователи разбивают виртуальные пеньяты 18 партнеров и получают подарки — от техники и сертификатов до промокодов, скидок и повышенного Fishback. В WOG акций к "черной пятнице" мы не обнаружили.

SOCAR и "БРСМ-Нефть" тоже делают ставку на магазины, а не на горючее. SOCAR с 26 по 29 ноября снижает цены до 62% более чем на 300 товаров: напитки, кофе, сладости, товары для дома и ухода. "БРСМ-Нефть" в сети Good Market на своих АЗС проводит распродажу "Хомячина пятница", которая продолжается с 20 по 30 ноября включительно.

UPG с 27 по 29 ноября снижает на 4 грн/л цену всех видов бензина и дизельного топлива. На автогаз скидка не распространяется.

UKRNAFTA в те же три дня продает А-95 ENERGY по цене обычного А-95, а ДП ENERGY – по цене обычного дизтоплива. То есть скидка равна разнице между ценой премиального и стандартного горючего в сети. Это предложение можно совместить с другими постоянными условиями. На бензин можно получить еще до 7 грн/л: по 2 грн/л за сканирование приложения UKRNAFTA, за оплату картами Mastercard от UKRSIBBANK или OTP Bank и предложения партнеров (Новая почта, Укрзализныця, YASNOЛОВ, Vodafone и другие), а также 1 грн/л за покупку омывателя стекла под марку. На дизтопливо дополнительная скидка составляет до 4 грн/л: за приложение и оплату картами этих банков.

Parallel стоимость топлива не изменяет. Лишь 27 ноября покупатели, заправившие не менее 15 л, получают купон на скидку 50% на кофе или хот-дог. Купон действует 14 дней, использовать его можно один раз и с другими акциями он не сочетается.

AMIC до 30 ноября снижает цену бензина и ДТ на 4 грн/л, а с покупкой кофе – на 5 грн/л. Автогаз подешевеет на 2 грн/л. Скидка действует по карте лояльности MyAmic на всех АЗК сети, кроме временно оккупированных территорий и зон боевых действий.

BVS с 27 по 29 ноября снижает цены на 5 грн/л, но только на премиальное топливо: ДП PRO, А-95 PRO и А-98. В приложении BVS+ сеть предлагает ваучеры со скидками до 50% на товары магазина и фастфуд.

NEFTEK через свое приложение предлагает скидку до 5 грн/л на горючее и 20% на сопутствующие товары.

"Автотранс" начал акцию еще 26 ноября и продлится до 23:59 28 ноября. Принять участие могут физические лица – участники программы лояльности сети. Новые клиенты могут зарегистрироваться непосредственно во время акции. Размер скидки зависит от того, как клиент идентифицирует себя. По карте лояльности или номеру телефона бензин дешевеет на 6 грн/л, дизтопливо — на 3 грн/л, автогаз — на 2 грн/л. В мобильном приложении скидки больше: 8 грн/л на бензин, 4 грн/л на ДТ и 3 грн/л на газ.

Топливо дешевеет в последнюю неделю ноября

Как писало Dilo, цены на горючее снижаются уже несколько недель. С 13 по 20 ноября средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 10,78 грн/л, до 72,98 грн/л, а дизтоплива — на 6,41 грн/л, до 85,12 грн/л. На АЗС за ту же неделю А-95 подешевел на 2,52 грн/л, до 85,29 грн/л, а дизтопливо - на 3,43 грн/л, до 99,72 грн/л.

Цены тянули вниз внешние рынки. За неделю нефть Brent подешевела на 4%, а WTI – на 5%. Одной из причин стали признаки более слабого спроса в США: запасы нефти и топлива в стране выросли, потому что спрос на нефтепродукты сократился, а импорт нефти резко увеличился. В то же время дешевел газойль, а гривна укрепилась по отношению к доллару и евро. Для рынка горючего это важно: импортные контракты заключаются в долларах, а акцизы на границе платят в евро.

Эксперты тогда прогнозировали, что бензин и дизтопливо подешевеют еще на 4–5 грн/л, а скидки в "черную пятницу" могут достичь 5 грн/л и больше. Что касается бензина, прогноз оправдался: сети дают скидки от 4 до 8 грн/л. На дизтопливо более скромные — преимущественно 3–5 грн/л.

Автогаз шел против тренда. В группе он дешевел, а на АЗС с 13 по 20 ноября подорожал на 49 коп./л, до 62,10 грн/л. Участники рынка не ожидали существенных скидок на газ в "черную пятницу". Причинами они называли понижение маржинальности и ожидаемое повышение акциза. Этот прогноз тоже оправдался: скидки на автогаз дают только отдельные сети, и они не превышают 3 грн/л.