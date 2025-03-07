Черный день для ДТЭК: поврежден уже третий энергетический объект компании

Утром 7 марта во время массированной ракетной атаки РК был поврежден энергетический объект компании ДТЭК в Днепропетровской области. Он стал третьим разрушенным объектом компании за день.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Враг продолжает энергетический террор Днепропетровщины также. Во время очередного утреннего удара снова атакован энергетический объект ДТЭК", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что, несмотря на опасность повторных обстрелов, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.

Напомним, российские войска 7 марта нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Одесской области.

Также утром 7 марта были атакованы объекты газодобычи компании ДТЭК в Полтавской области.

Атака по Украине 7 марта

РФ в пятницу утром, 7 марта, в очередной раз нанесла массированный удар по энергетической и газовой инфраструктуре в разных регионах Украины. Как сообщают мониторинговые каналы, РФ применила баллистические, крылатые Х-101 и Калибр, авиационные управляемые ракеты и БПЛА по критической инфраструктуре.

Больше всего досталось Полтавской, Сумской и Тернопольской областям. В Миргороде раздалось более десяти взрывов.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Роман Чумак, повреждены производственные мощности компании, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры "Нефтегаза".