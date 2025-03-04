Четыре финансовых учреждения потеряли лицензии: в чем причина

Национальный банк Украины применил меры влияния посредством отзыва лицензий к четырем небанковским финансовым учреждениям.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О мерах воздействия

Национальный банк Украины отозвал лицензии у четырех финансовых компаний:

ООО "Клай кредит". ООО "Финансовая компания "Прогрессивные финансы". ООО "Импорт Карс Лизинг". ООО "В Лизинг".

Такие решения были приняты из-за нарушения финансовыми учреждениями требований по достаточности собственного капитала.

В пресс-службе отмечают, что 28 ноября 2024 года Национальный банк требовал от ООО "Клай Кредит" устранить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины до 10 января 2025 года.

Для ООО "Финансовая компания "Прогрессивные финансы", ООО "Импорт Карс Лизинг" и ООО "В Лизинг" срок выполнения этих требований был установлен до 25 декабря 2024 года.

Решения вступают в силу с момента их доведения до сведения финансовых учреждений и могут быть обжалованы в течение шести месяцев со дня получения в административном суде в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины.

О мерах НБУ

Напомним, Национальный банк отменил лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил КС "Езуч" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного обращения.

Добавим, НБУ разрешил страховой компании выйти из рынка через выполнение страхового портфеля и исключил брокера из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основе поданного им заявления.

Отметим, НБУ применил санкции к ООО "Финансовая компания "Финуниверсал" и отозвал ее лицензию. Причиной стало признание деловой репутации компании небезупречной из-за связей ее владельцев с Россией.