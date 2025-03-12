Чехия поможет Украине модернизировать 6 больниц

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко провел встречу с правительственным уполномоченным Чехии по восстановлению Украины Томашем Копечным и представителями чешской делегации. Главной темой стало финансирование и реализация проектов реконструкции и модернизации украинских медицинских учреждений.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным Всемирного банка, на восстановление медицинской сферы Украины в ближайшие 10 лет нужно 19,4 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти из-за постоянных обстрелов. Только за последний год количество поврежденных больниц увеличилось почти на 40 процентов.

Чехия как участник программы Ukraine Facility готова взять на себя финансирование реконструкции 13 медицинских учреждений в семи регионах Украины.

Европейская комиссия уже согласовала шесть первых проектов модернизации больниц. В список входят Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, Ровенский областной госпиталь ветеранов войны, Волынская областная клиническая больница, Криворожская городская больница №5, Городская клиническая больница №16 в Днепре и Киевская областная детская больница.

С начала полномасштабного вторжения российские войска целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы, амбулатории и поликлиники. В общей сложности повреждено 1984 медицинских учреждения, еще 301 больница полностью разрушена.

Согласно сообщению, с начала войны Министерство иностранных дел Чехии выделило 4,3 миллиона евро на медицинское оборудование, машины скорой помощи, автобусы и средства связи больниц.

Также участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве и новых проектах, которые помогут улучшить медицинскую инфраструктуру Украины и сделать ее более эффективной.

Добавим, что, согласно оценкам, для восстановления украинской системы здравоохранения нужно $19,4 млрд. С начала войны россияне повредили и разрушили 2,28 тыс. медицинских учреждений 1,9 тыс. – повреждено, 301 – разрушено.