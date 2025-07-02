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Цифровизация для ВПЛ: более 5 тысяч человек подтвердили свой статус в приложении "Укрзализныци"

Укрзализныця
5 тысяч ВПЛ подтвердили статус в приложении "Укрзализныци"/УЗ

Уже более 5000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подтвердили свой статус через приложение "Укрзализныци", воспользовавшись интеграцией с "Дією".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

"Благодаря совместному проекту, реализованному Укрзализныцей в партнерстве с Министерством развития общин и территорий Украины, "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" и Министерство цифровой трансформации Украины уже более 5000 украинцев получили доступ к двойным объятиям за путешествия и специальным предложениям от партнеров", — говорится в сообщении.

Наиболее активно пользователи выбирают следующие предложения:

  • Скидками на товары в аптеках.
  • Скидками на медицинские услуги.
  • Скидками на бытовую технику.

Все эти и другие предложения можно найти в программе лояльности "Железные друзья" в категории "Для ВПЛ", которая становится доступной сразу после подтверждения статуса через "Дію".

Как подключить статус ВПЛ в приложении?

Подтвердить свой статус ВПЛ в приложении Укрзализныци очень просто:

  1. Обновите и откройте приложение "Укрзализныци".
  2. Перейдите в раздел "Профиль" "Мои данные".
  3. Выберите опцию "Добавить статус ВПЛ".
  4. Подтвердите свой статус через приложение "Дію".
  5. Используйте специальные предложения и получайте двойные "объятия".
Фото 2 — Цифровизация для ВПЛ: более 5 тысяч человек подтвердили свой статус в приложении "Укрзализныци"

Напомним, что по состоянию на 26 июня более 1000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подтвердили свой статус через приложение "Укрзализныци". Эту инициативу запустила УЗ в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, Национальным проектом "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" и Министерством цифровой трансформации.

Автор:
Татьяна Бессараб
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