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Цифровизация для ВПЛ: более 5 тысяч человек подтвердили свой статус в приложении "Укрзализныци"
Уже более 5000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подтвердили свой статус через приложение "Укрзализныци", воспользовавшись интеграцией с "Дією".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
"Благодаря совместному проекту, реализованному Укрзализныцей в партнерстве с Министерством развития общин и территорий Украины, "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" и Министерство цифровой трансформации Украины уже более 5000 украинцев получили доступ к двойным объятиям за путешествия и специальным предложениям от партнеров", — говорится в сообщении.
Наиболее активно пользователи выбирают следующие предложения:
- Скидками на товары в аптеках.
- Скидками на медицинские услуги.
- Скидками на бытовую технику.
Все эти и другие предложения можно найти в программе лояльности "Железные друзья" в категории "Для ВПЛ", которая становится доступной сразу после подтверждения статуса через "Дію".
Как подключить статус ВПЛ в приложении?
Подтвердить свой статус ВПЛ в приложении Укрзализныци очень просто:
- Обновите и откройте приложение "Укрзализныци".
- Перейдите в раздел "Профиль" → "Мои данные".
- Выберите опцию "Добавить статус ВПЛ".
- Подтвердите свой статус через приложение "Дію".
- Используйте специальные предложения и получайте двойные "объятия".
Напомним, что по состоянию на 26 июня более 1000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подтвердили свой статус через приложение "Укрзализныци". Эту инициативу запустила УЗ в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, Национальным проектом "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" и Министерством цифровой трансформации.