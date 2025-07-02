Цифровизация для ВПЛ: более 5 тысяч человек подтвердили свой статус в приложении "Укрзализныци"

Уже более 5000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подтвердили свой статус через приложение "Укрзализныци", воспользовавшись интеграцией с "Дією".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

"Благодаря совместному проекту, реализованному Укрзализныцей в партнерстве с Министерством развития общин и территорий Украины, "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" и Министерство цифровой трансформации Украины уже более 5000 украинцев получили доступ к двойным объятиям за путешествия и специальным предложениям от партнеров", — говорится в сообщении.

Наиболее активно пользователи выбирают следующие предложения:

Скидками на товары в аптеках.

Скидками на медицинские услуги.

Скидками на бытовую технику.

Все эти и другие предложения можно найти в программе лояльности "Железные друзья" в категории "Для ВПЛ", которая становится доступной сразу после подтверждения статуса через "Дію".

Как подключить статус ВПЛ в приложении?

Подтвердить свой статус ВПЛ в приложении Укрзализныци очень просто:

Обновите и откройте приложение "Укрзализныци". Перейдите в раздел "Профиль" → "Мои данные". Выберите опцию "Добавить статус ВПЛ". Подтвердите свой статус через приложение "Дію". Используйте специальные предложения и получайте двойные "объятия".

Напомним, что по состоянию на 26 июня более 1000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подтвердили свой статус через приложение "Укрзализныци". Эту инициативу запустила УЗ в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, Национальным проектом "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" и Министерством цифровой трансформации.