City One Development привлечет корейских инвесторов для строительства двух стеклозаводов в Украине

City One Development Валерия Кодецкого и корейская компания ITOXI Corp. подписали меморандум о стратегическом партнерстве, предусматривающий соглашение о приобретении доли компании в рамках этого проекта. Детали сделки пока не разглашаются, объяснили Delo.ua в компании.

Согласно меморандуму, на первом этапе реализации проекта в пределах индустриальных парков «Город стекла» (г. Березань, Киевская область) и «Галиция» (г. Калуш, Ивано-Франковская область) будут построены два завода по производству стекла. Этот проект станет важной вехой для внедрения современных технологий, создания новых рабочих мест и укрепления позиций Украины как производителя высококачественного стекла.

«Мы рады, что наши усилия по привлечению иностранного партнера по дружественной стране воплотились в реальное соглашение. Это только первый шаг на долгом пути реализации наших общих планов, и мы уверены, что наше партнерство станет важным вкладом в развитие украинской экономики», — подчеркнул президент группы компаний City One Development Валерий Кодецкий.

Генеральный директор ITOXI Corp. Алекс Чеон отметил, что общая работа откроет новые горизонты для инвестиций и технологического прогресса.

"Украина обладает большим потенциалом, и мы гордимся возможностью стать частью этой амбициозной инициативы. Подписанный меморандум является важным этапом, подтверждающим наши намерения инвестировать в развитие стекольной промышленности страны. На данный момент продолжается оформление соглашения о приобретении доли компании в рамках этого проекта», — заявил Алекс Чеон.

City One Development строит два стеклозавода в Украине. Фото: ReBuild Ukraine

City One Development строит сразу два завода по производству флоат-стекла: в Березане Киевской области и Калуше Ивано-Франковской области.

В начале апреля в City One Development анонсировали появление стратегического партнера, а также сообщил, что в ближайшее время состоится завершение транзакции с привлечением крупного международного портфельного инвестора к проекту. Об этом заявил руководитель по развитию инвестиционных проектов в сфере промышленности City One Development Александр Лакей, выступая на форуме Forbes Development: Фундамент Успеха для лидеров, строящих будущее.

ITOXI Corp. – ведущая инвестиционная компания, известная реализацией крупных инфраструктурных проектов на международной арене.

Напомним, что City One Development приступила к строительству первого завода по изготовлению флоат-стекла в городе Березань в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Мощности завода подразумевают производство 600 тонн стекла в сутки, а сам проект оценивается в 140 миллионов долларов США. Он реализуется в пределах индустриального парка «Город Стекла».

В конце 2024 года компания приступила к строительству второго завода в пределах индустриального парка «Галиция», в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию первого завода состоится в 2027 году, а второго – в 2028 году.

City One Development – инвестиционно-девелоперская компания с более чем 15-летним опытом, специализирующаяся на создании, реализации и управлении масштабных инфраструктурных жилых комплексов, а также активно инвестирует в развитие украинской промышленности.

В портфеле City One Development более 1150000 кв. метров реализованных объектов и 600 000 кв. метров в стадии строительства.

В феврале Delo.ua сообщало о том, что Инвестиционный холдинг EFI Group анонсировал строительство стеклозавода в Киевской области. Строительство завода мощностью 800 тонн флоат-стекла в сутки стартует уже весной 2025 года.