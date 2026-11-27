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Concorde Capital Мазепы планирует привлечь $100 млн в новый энергетический проект
Инвестиционная группа Concorde Capital готовит к началу 2027 года новый проект в энергетическом секторе стоимостью около $100 млн. Приблизительно 60% этой суммы компания планирует привлечь за счет проектного финансирования.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения основателя и генерального директора Concorde Capital Игоря Мазепы.
По словам Мазепы, объем собственного капитала в структуре финансирования проекта составит около $40 млн. О привлечении остальных средств компания уже ведет переговоры.
Такая структура финансирования, по его оценке, позволит повысить доходность вложенного капитала. Минимальный ориентировочный объем взноса одного инвестора составит $500 тыс.
Детали нового энергетического проекта Мазепа не раскрыл.
Инвестиции Concorde Capital в энергетику
Инвестиционная группа также завершила привлечение средств в два предыдущих энергетических проекта на общую сумму свыше €150 млн.
В феврале 2026 г. Concorde Capital вместе с партнерами запустила первую очередь проекта Encraft – сети газопоршневых электростанций общей мощностью 18,4 МВт и систем хранения энергии.
В октябре группа объявила о намерении выкупать проекты установки хранения энергии мощностью от 5 до 10 МВт в центральных и западных областях Украины.
Напомним, в конце октября Игорь Мазепа сообщил, что ожидаемый срок окупаемости новых энергетических проектов Concorde Capital увеличился с полутора до четырех-пяти лет. Причиной стали российские атаки на подстанции, из-за которых производители периодически упускают возможность продавать электроэнергию.