Президент Владимир Зеленский провел совещание по защите украинской энергетики. Участники определили шаги по возобновлению электроснабжения в шести областях, согласовали подготовку кадровых и регуляторных решений на ближайшие недели и обсудили отдельный план действий для Киева.

Как пишет Dilo, об этом глава государства сообщил по итогам встречи.

"Мы определили ключевые потребности на ближайшие недели: необходимые регуляторные и административные решения, привлечение ресурсов, поставка оборудования, некоторые кадровые вопросы. Максимально объединяем возможности правительства, государственных энергетических компаний и частного энергетического сектора", – написал Зеленский.

Восстановление света в регионах

По его словам, премьер-министр Сергей Корецкий и министр энергетики Денис Шмигаль доложили о сроках возобновления электроснабжения в Одессе и Одесской области, Запорожье и Запорожской области, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Отдельно обсудили ситуацию и вызовы в Днепропетровской области.

Технические детали этих планов остаются непубличными. Причиной постоянных обстрелов и целенаправленной охоты российских войск на каждое действенное техническое решение в украинской энергосистеме.

Для Киева предложили отдельный пакет решений

Отдельное внимание на совещании уделили столице. Глава ДТЭК Максим Тимченко представил ряд предложений для Киева , касающихся энергетики, инфраструктуры и организации процессов.

По словам президента, задачи непростые, однако правительство гарантирует максимальную поддержку.

Зеленский также подчеркнул, что рассчитывает на полное содействие в реализации этих шагов со стороны городских властей столицы.

Как сообщалось ранее, строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевской области задержалось из-за нехватки финансирования, несвоевременной передачи строительных площадок, мобилизации работников и регулярных воздушных тревог. Стоимость проектов по выводам государственной экспертизы составила почти 2,4 млрд грн, тогда как фактически на работы было направлено значительно меньше средств.