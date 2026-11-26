Европа планирует полностью прекратить закупки российского газа до конца 2027 года. Альтернативных поставщиков энергоресурсов ищет даже Венгрия, ранее сохранявшая тесные энергетические связи с Россией.

Как пишет Dilo, об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с украинскими журналистами, сообщает "Главком".

По словам польского дипломата, переход на альтернативные источники поставок газа будет иметь для европейских стран дополнительные финансовые затраты. В частности, топливо из Катара и США стоит дороже российского.

В то же время Сикорский подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности важнее краткосрочной экономии.

"Конечно, это нам стоит, потому что российский газ был выгоден для России, но относительно дешевым для нас. Газ из Катара или Соединенных Штатов дороже. Я считаю, что безопасность стоит и что агрессору нельзя давать средств на ведение войны", - отметил он.

Польша ожидает ужесточения санкций против России

Отдельно глава польского МИД прокомментировал санкционное давление на Москву. По его словам, сейчас идет работа над 22-м пакетом ограничений против России, который должен предусматривать дополнительные санкционные меры.

В то же время, Сикорский признал, что российская промышленность продолжает получать отдельные компоненты двойного назначения, несмотря на введенные ограничения.

Министр также напомнил о санкционных списках предприятий российского военно-промышленного комплекса, введение которых инициировала Польша.

Польша поддерживает передачу Украине замороженных активов РФ

В ходе встречи представитель польской стороны сообщил, что Россия уже реализовала около 75% золотых резервов своего Фонда национального благосостояния.

В числе следующих возможных шагов санкционной политики он назвал передачу Украине замороженных российских активов.

Польша готова приобщиться к механизму гарантий страхового фонда для Бельгии, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет, отметил представитель польской стороны.

Ранее сообщалось, что Турция может стать ключевой альтернативой российскому газу для европейских стран и из ЕС уже поступают соответствующие предложения.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность возобновления поставок российского природного газа в Европу как один из ключевых элементов будущего мирного соглашения по Украине.

В то же время, в правительстве Германии заявляли, что не планируют возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться к прежней зависимости от российского газа.