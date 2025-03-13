Действия БЭБ против Ibox bank – не правосудие, а политический шантаж – Тука

Бюро экономической безопасности, в нарушение процессуальных норм и вопреки решению Верховного суда, преследует руководительницу Ibox bank, и это дело подтверждение того, что правоохранительная система используется не для защиты законности, а для выполнения конкретных политических и бизнес-интересов.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший глава Луганской ОВА Георгий Тука, сообщают "Українські новини".

Он напомнил, что 5 декабря 2024 г. Верховный Суд Украины окончательно поставил точку в деле против владелицы Ibox bank, признав незаконными действия следователей БЭБ.

"Но это не остановило детективов, которые, очевидно, выполняют "заказ". Теперь, 13 марта 2025 года, они снова пытаются продлить незаконное преследование, несмотря на то, что все сроки давно истекли, а само уголовное дело развалилось еще на начальной стадии досудебного расследования, когда дело даже не направлено на то, попытка "дожать" банк, несмотря на решение Верховного Суда", — пишет экс-чиновник.

Он напомнил, что слушания по делу проходят в Лычаковском райсуде Львова, и это не случайно, поскольку он имеет репутацию места для рассмотрения сомнительных дел.

"Этот суд уже давно имеет репутацию "карманного" для БЭБ и ГБР. Здесь слушаются многочисленные дела, которые имеют все признаки политического заказа или экономического рейдерства. Ручной режим принятия решений, нужны судьи, "правильные" постановления. проходил в закрытом режиме. Почему? Так было нужно адвокатам Медведчука, а значит — и тем, кто тянет за нити в этой игре", — объясняет бывший глава ОВА.

По словам Георгия Туки, рассматривающий это дело судья Владимир Мармаш оказался в неудобном положении, ведь если он примет неправомерное решение в пользу БЭБ, то рискует оказаться под следствием за многочисленные преступления против правосудия.

По мнению бывшего чиновника, дело против Ibox bank носит заказной характер, иначе чиновники БЭБ не пошли бы на откровенное нарушение процессуальных норм. При этом Тука считает, что подобные дела создают небезопасные прецеденты для других предпринимателей.

"Кто заказчики? Конкуренты? Политические оппоненты? Чиновники, которые хотят иметь "правильный" банк под своим контролем? Это вопросы остаются открытыми, но сам факт возобновления дела после решения Верховного Суда говорит сам за себя. Это не борьба с преступностью. Это демонстрация силы. Послание всем бизнесменам: если надо — мы откроем дело даже".

При этом он напомнил, что за злоупотребление служебным положением и вынесение неправомерных решений и превышение полномочий детективам БЭБ грозит до 10 лет лишения свободы. Если же в ходе будущих расследований выявятся признаки коррупционных правонарушений в действиях указанных лиц, степень наказания может быть значительно увеличена с обязательной конфискацией приобретенного в ходе такой деятельности имущества.