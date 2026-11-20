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Дело банка "Михайловский": суд решит, заплатит ли Полищук почти 700 млн грн ФГВФЛ
23 ноября 2026 года Верховный Суд рассмотрит жалобу Фонда гарантирования вкладов по банку "Михайловский". Фонд требует взыскать свыше 682,2 млн грн убытков с бывшего владельца банка Виктора Полищука и экс-заместителя председателя правления.
Как пишет Dilo ,об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Суть дела и схема вывода активов
Перед признанием банка неплатежеспособным в нем был проведен ряд фиктивных операций по выводу средств, в том числе через продажу "мусорных" ценных бумаг и выдачу необеспеченных кредитов фиктивным фирмам.
Нынешний судебный спор касается конкретного эпизода мая 2016 года. За несколько дней до банкротства единственный акционер банка – ООО "Экосипан" (92,5 % принадлежало подсанкционному ныне Виктору Полищуку) – решил передать качественный портфель потребительских кредитов на более 682 млн грн финансовой компании "Плеяда", которая впоследствии переуступила его связанной ФК "Фагор". Реальные деньги банк за эти активы так и не получил.
В июле 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд признал эту сделку ничтожной, после чего ФГВФЛ подал иск о возмещении ущерба. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали Фонду, сославшись на истекший срок исковой давности.
Почему это решение критически важно для рынка
В Фонде гарантирования отмечают, что отказ низших судов прямо противоречит предварительным правовым заключениям самого Верховного Суда.
В подобных спорах по поводу "Платинум Банка" и "Артем-Банка" суд уже определял, что трехлетний срок исковой давности начинается не с момента самой махинации, а после продажи актива или завершения ликвидационной процедуры и утверждения ликвидационного баланса.
От того, подтвердит ли Верховный Суд единый подход к отсчету исковой давности по делу "Михайловского", зависит перспектива возврата государству и кредиторам неплатежеспособных банков более 100 млрд. грн.
12 апреля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против ряда лиц, связанных с бывшей властью и бизнесом. В их числе предприниматель Виктор Полищук. Он был главным бенефициаром банка "Михайловский", обанкротившимся в мае 2016 года.