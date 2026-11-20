23 ноября 2026 года Верховный Суд рассмотрит жалобу Фонда гарантирования вкладов по банку "Михайловский". Фонд требует взыскать свыше 682,2 млн грн убытков с бывшего владельца банка Виктора Полищука и экс-заместителя председателя правления.

Как пишет Dilo ,об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Суть дела и схема вывода активов

Перед признанием банка неплатежеспособным в нем был проведен ряд фиктивных операций по выводу средств, в том числе через продажу "мусорных" ценных бумаг и выдачу необеспеченных кредитов фиктивным фирмам.

Нынешний судебный спор касается конкретного эпизода мая 2016 года. За несколько дней до банкротства единственный акционер банка – ООО "Экосипан" (92,5 % принадлежало подсанкционному ныне Виктору Полищуку) – решил передать качественный портфель потребительских кредитов на более 682 млн грн финансовой компании "Плеяда", которая впоследствии переуступила его связанной ФК "Фагор". Реальные деньги банк за эти активы так и не получил.

В июле 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд признал эту сделку ничтожной, после чего ФГВФЛ подал иск о возмещении ущерба. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали Фонду, сославшись на истекший срок исковой давности.

Почему это решение критически важно для рынка

В Фонде гарантирования отмечают, что отказ низших судов прямо противоречит предварительным правовым заключениям самого Верховного Суда.

В подобных спорах по поводу "Платинум Банка" и "Артем-Банка" суд уже определял, что трехлетний срок исковой давности начинается не с момента самой махинации, а после продажи актива или завершения ликвидационной процедуры и утверждения ликвидационного баланса.

От того, подтвердит ли Верховный Суд единый подход к отсчету исковой давности по делу "Михайловского", зависит перспектива возврата государству и кредиторам неплатежеспособных банков более 100 млрд. грн.

12 апреля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против ряда лиц, связанных с бывшей властью и бизнесом. В их числе предприниматель Виктор Полищук. Он был главным бенефициаром банка "Михайловский", обанкротившимся в мае 2016 года.