Дело об уклонении от мобилизации: заместителю председателя КГГА избрали меру пресечения

Заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест на два месяца и электронный браслет. Его подозревают в организации схемы незаконной переправки военнообязанных за границу.

Об этом сообщило Суспільне, ссылаясь на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Ирину Винокурову.

О решении суда

Суд назначил Прокопиву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Кроме того, ему будет одет электронный браслет для контроля.

Суд также отказал народным депутатам, которые просили взять Прокопива на поруки.

"Мне кажется, что решение было принято задолго до судебного заседания. Выгодно, чтобы меня не было в зале пленарных заседаний, а я был дома. Будем подавать апелляцию", — сказал Прокопив.

Что известно о деле

17 апреля 2025 года сотрудники СБУ и Национальной полиции сообщили о подозрении Владимиру Прокопиву, заместителю Кличко. Ему инкриминируют организацию схемы незаконной переправки военнообязанных в Европу.

По данным следствия, чиновник помогал уклонистам бежать в страны Евросоюза под видом перевозки в Украину гуманитарных грузов, в частности, топлива для ВСУ.

Расследование показало, что псевдоволонтеры действительно использовали зарубежные рейсы для побега за границу, а обратно возвращались только штатные работники одесской компании, привозя коммерческие грузы для продажи.

С мая по июнь 2022 года Владимир Прокопив организовал переправку более 30 потенциальных призывников за пределы Украины.

Напомним, что в октябре 2024 года Владимир Прокопив оказался в центре коррупционного скандала, когда журналисты обнаружили у его семьи значительное количество объектов коммерческой и жилой недвижимости, происхождение которых вызвало множество вопросов.

После этого мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя главы КГГА.