Демократ Джим Гаймс, который в январе возглавит Комитет по разведке Палаты представителей, требует от Илона Маска и администрации президента Дональда Трампа объяснить, кто принял решение об ограничении работы "военного пакета" системы спутниковой связи Starlink в Украине, предупредив, что законодатели приостановят государственное финансирование компании.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо, направленное Илону Маску.

В письме Маска Гаймс заявил, что без ответов не будет поддерживать дальнейшее финансирование разработок SpaceX для правительства США. Также он пригласил бизнесмена на встречу.

"Просто говоря, наш комитет не может разрешить выделение средств на разработку правительственных систем, которые правительство не будет полностью контролировать", – отметил Гаймс.

Он призывает Маска объяснить изменения, внесенные в службу Starshield в октябре 2026 года, почему эти изменения были внесены и были ли эти изменения внесены SpaceX в одностороннем порядке или были установлены чиновником США.

Это предупреждение прозвучало на фоне того, что все большее число демократов пообещали расследовать ограничения украинской системы Starshield, на которую Украина возлагается для своей обороны.

Законодатели-демократы как в Палате представителей, так и в Сенате заявили, что планируют тщательно проверить более широкие отношения администрации Трампа с Россией, когда партия возьмет под контроль Конгресс в январе.

В свою очередь, компания SpaceX Илона Маска привлекла пятерых опытных лоббистов со связями с Демократической партией США на фоне подготовки конгрессменов к расследованиям деятельности бизнесмена.

Для Украины снова ограничен Starshield

В Украине из-за новых ограничений работы спутниковой системы Starshield, используемой военными для управления беспилотниками и перехвата российских дронов, срываются все миссии, писал Axios.

Один из украинских чиновников сообщил, что ограничения вводились постепенно в течение трех дней. В первый день они составляли 10%, во второй — уже 50%, а на третий день, по словам собеседника издания, из-за ограничений срывались 100% миссий.

О серьезных нарушениях в работе системы 12 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские подразделения фиксируют значительные перебои со Starshield вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

Об ограничении работы Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX Илона Маска, используемая для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая – Starshield, которая используется для наступательных военных операций.⠀

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.