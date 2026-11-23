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Десять медалей в Будапеште: детская сборная Украины по карате побеждает при поддержке Костюка
Детская сборная Украины по карате, выступающая при финансовой поддержке спонсора Украинской федерации карате Василия Костюка, завоевала 10 медалей на международном турнире Hungarian Open Grand Prix 2026, который состоялся 14–15 ноября в Будапеште (Венгрия).
Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации карате.
Юные украинские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую награду. В целом Украина заняла второе место в медальном зачете турнира, уступив лишь Словакии. Украинские каратисты завоевали 65 медалей – 19 золотых, 16 серебряных и 30 бронзовых. В соревнованиях приняли участие юные атлеты в возрасте от 6 до 20 лет из более чем 30 стран мира.
Детская сборная Украины по карате – уникальный проект Украинской федерации карате, который реализуется благодаря поддержке бизнесмена Василия Костюка. Он обеспечивает финансирование команды, в частности приобретение экипировки и оплату поездок юных спортсменов на международные соревнования.
Следующим международным стартом для членов детской сборной станет этап Karate 1 Youth League, который пройдет 10-13 декабря в Венеции.
Отметим, что Василий Костюк – украинский бизнесмен, адвокат, ресторатор и меценат, который более трех лет поддерживает развитие карате в Украине. Помимо детской сборной, он оказывает финансовую поддержку другим проектам, направленным на подготовку украинских каратистов, их участие в международных соревнованиях и поддержку спортивных достижений.
Напомним, ранее Василий Костюк отметил лучших каратистов на чемпионате Украины по карате среди кадетов, юниоров, молодежи до 21 года и взрослых, который состоялся 6–8 ноября во Львове.