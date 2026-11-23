Детская сборная Украины по карате, выступающая при финансовой поддержке спонсора Украинской федерации карате Василия Костюка, завоевала 10 медалей на международном турнире Hungarian Open Grand Prix 2026, который состоялся 14–15 ноября в Будапеште (Венгрия).

Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации карате.

Юные украинские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую награду. В целом Украина заняла второе место в медальном зачете турнира, уступив лишь Словакии. Украинские каратисты завоевали 65 медалей – 19 золотых, 16 серебряных и 30 бронзовых. В соревнованиях приняли участие юные атлеты в возрасте от 6 до 20 лет из более чем 30 стран мира.

Детская сборная Украины по карате – уникальный проект Украинской федерации карате, который реализуется благодаря поддержке бизнесмена Василия Костюка. Он обеспечивает финансирование команды, в частности приобретение экипировки и оплату поездок юных спортсменов на международные соревнования.

Следующим международным стартом для членов детской сборной станет этап Karate 1 Youth League, который пройдет 10-13 декабря в Венеции.

Отметим, что Василий Костюк – украинский бизнесмен, адвокат, ресторатор и меценат, который более трех лет поддерживает развитие карате в Украине. Помимо детской сборной, он оказывает финансовую поддержку другим проектам, направленным на подготовку украинских каратистов, их участие в международных соревнованиях и поддержку спортивных достижений.

Напомним, ранее Василий Костюк отметил лучших каратистов на чемпионате Украины по карате среди кадетов, юниоров, молодежи до 21 года и взрослых, который состоялся 6–8 ноября во Львове.