Девелопер РИЭЛ запускает сразу шесть жилых проектов в Киеве и Львове

Общая площадь проектов составит более пятисот тысяч квадратных метров.

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Украинский девелопер РИЭЛ объявил о старте продаж сразу шести новых жилых проектов в двух крупных городах Украины – Киеве (2 проекта) и Львове (4 проекта).

По словам СЕО компании Ростислава Мельника, часть новых проектов реализуется в рамках нового формата внутри комфорт-класса – Riel Family Style.

"Сегодня покупателю нужна безопасная, удобная и хорошо организованная среда с качественной инфраструктурой рядом. В то же время речь идет не только об улучшении физического уровня жизни людей, но и сбалансировании их психологического состояния. то, чтобы максимальное количество аспектов семейной жизни было учтено в вашем жилом пространстве", — пояснил Ростислав Мельник.

В рамках концепции Riel Family Style стартовали продажи новых жилых комплексов: в Киеве – Brother и Sister на Левом берегу, во Львове – Father, тоже принадлежащий к формату. А также Big Ben, Hyde Park и Harry, имеющие классическую дифференциацию внутри портфеля.

Оба столичных проекта – ЖК Brother и ЖК Sister – возводятся на Левом берегу Киева, в динамичном районе с активной новой застройкой, недалеко от крупных транспортных артерий, водоемов и удобного выезда в центр. Как отмечается на странице жилых пространств, каждое из них имеет свой характер. Однако важным элементом архитектурного решения для обоих стала концепция Playground – пространства, где каждый находит место для игры, общения и самовыражения.

Визуализация ЖК Sister, г. Киев

"В проекте Brother эта идея воплотилась через продуманную пешеходную променаду, проходящую сквозь весь квартал. А у Sister внутренние дворы делятся на закрытые зоны, каждая из которых имеет свою тематику – с площадками для самых маленьких, дворик для спорта, дворик-сад, а также открытые зоны для прогулок и социальных мероприятий – парк йоги и детский парк. Именно такой микс приватности и открытости должен обеспечить сбалансированную среду для комфортной жизни", – сообщается на сайте проекта.

Визуализация ЖК Brother, г. Киев

На рынок Львова выводится четыре концептуальных проекта. Современный Big Ben стал проектом об интерпретации традиционного для Львова жилья галерейного типа сквозь призму эстетики Англии. Здесь запланированы зеленые зоны с фонтанчиками, детские площадки и корт для падла тенниса — "все для того, чтобы соседи становились друзьями уже со второго дня знакомства", отмечается на странице ЖК.

Визуализация ЖК Big Ben, г. Львов

А в основу концепции нового клубного дома Hyde Park положен формат Wellness, который возводится рядом с парком Шевченковская роща и будет иметь первый во Львове 25-метровый бассейн. Рядом с центром города появится еще один проект – Harry. Это жилой комплекс бизнес-класса с собственным английским садом с местами для активного и спокойного отдыха и клубной зоной для досуга жителей. Еще одно будущее пространство – Father. Он будет расположен в уютном районе неподалеку от центра и будет совмещать конфиденциальность и доступность городской инфраструктуры.

"Общая площадь проектов составит более пятисот тысяч квадратных метров. А именно – 285 тыс. кв.м в Киеве и еще 282 тыс. кв.м во Львове. РИЭЛ – не останавливается и продолжает совершенствовать подходы к созданию качественного городского пространства", – заявил СЕО компании Ростислав Мельник.

Для разработки концепций проектов и маркетинговой стратегии привлекли креативных партнеров – агентство Volta Buro, являющееся частью Fedoriv Group и специализирующееся на девелопменте.

"Перед стартом продаж мы провели серию закрытых презентаций для агентств недвижимости и риэлторов – поделились деталями проектов, услышали первые отзывы и заручились поддержкой партнеров. Сегодня новые комплексы уже на рынке – с четкой коммуникацией и готовностью отвечать на запрос людей", – подытожил он.

Напомним, на сегодняшний день девелопер РИЭЛ завершил все свои проекты в Киеве, начатые до 2022 года и сохранил лидерские позиции во Львове. В 2024 году компания сдала в эксплуатацию 1989 квартир (1454 во Львове, 535 в Киеве), а в первом квартале 2025 года — еще более тысячи квартир.

Всего за 22 года работы девелопер РИЭЛ реализовал более 100 жилых и коммерческих объектов общей площадью более миллиона квадратных метров в Киеве и Львове.

Узнать больше о каждом из проектов, просмотреть планирование и условия приобретения можно на официальном сайте девелопера riel.ua.