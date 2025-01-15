Динамика рынка франшиз просела в пять раз: оценки консалтинговых компаний

За 2024 год в Украине было открыто около 1500 новых бизнесов по франшизам, тогда как в 2023 — почти 7500, сообщили в комментарии для Delo.ua в консалтинговой компании Franchise Group.

Заметное замедление в динамике запуска новых проектов вызвано разными причинами.

"Предприниматели более осторожно подходят к инвестициям, откладывая запуск новых бизнесов на полгода или даже год", — говорит PR-директор Franchise Group Анастасия Саракуз.

О таких же негативных тенденциях говорят и в компании Franch, которая предоставляет услуги по консультациям относительно запуска и развития бизнеса на франшизах.

"Часть наших клиентов имеют уже упакованные франшизы, но не анонсируют их или ставят процесс масштабирования на паузу, – сообщила CPO компании Franch Мария Дорош. – Они называют следующие причины: усложнение кадровой ситуации из-за мобилизации, нестабильная ситуация с энергосистемой и, в общем, сложная ситуация в стране".

Всего в Украине около 600 компаний продают свои франшизы. По состоянию на начало 2023 года в Украине действовало около 550 компаний, которые развивали свои сети по франчайзинговой модели. В 2022 году в Украине работало 592 компании-франчайзера.

Ключевые игроки на рынке франшиз

Среди компаний, предлагающих развитие под своим названием, крупнейшими являются "Новая почта", Rozetka, "Галя Балувана" и Dnipro-M.

Летом 2024 года "Новая почта" увеличила сеть до 30 000 точек сервиса: в июне насчитывалось 2100 отделений и 18 000 почтоматов только в Украине.

В октябре сеть Rozetka сообщила об открытии 500-го магазина в Украине. В пресс-релизе компания отмечала, что в прошлом году активно расширяла свою сеть, открыв 125 новых магазинов.

По данным Украинского совета торговых центров, по состоянию на август прошлого года сеть "Галя Балувана" насчитывала более 950 магазинов и 172 франчайзи как в городах-миллионниках, так и небольших населенных пунктах.

Согласно последней информации на сайте Dnipro-M, сеть насчитывает 606 салонов, среди которых 278 собственных и 328 – франчайзинговых.