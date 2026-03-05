Запланована подія 2

Директора цеолитового завода на Закарпатье подозревают в "черной" добыче более чем на 11 млн грн

цеолит месторождение
Директор завода в Закарпатье занимался незаконной добычей более чем на 3 гектарах месторождения. Закарпатская областная прокуратура

Директор цеолитового завода на Закарпатье подозревается в незаконной добыче полезных ископаемых более чем на 11 млн грн. 56-летнему руководителю доложено о подозрении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Следствию стало известно, что в 2022-2025 годах управленец организовал "черную" добычу цеолита за пределами специального разрешения на недр. Подозреваемый успел добыть почти 9 тысяч тонн полезных ископаемых, что нанесло ущерб государству более чем на 11 млн гривен.

Что известно о Закарпатском цеолитовом заводе

Закарпатский цеолитовый завод был создан в 1967 году, и до 2007 года он являлся государственной собственностью. Поставляет продукцию в страны Евросоюза, ранее – в РФ.

Цеолитприродный минерал, который используется как экологически чистый сорбент в сельском хозяйстве, строительстве и очистке воды.

Директор предприятия занимался незаконной добычей более чем на 3 гектарах. Подозреваемый привлекал посторонних подрядчиков, выполнявших буровзрывные работы на карьере.

Директору завода инкриминирована незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения путем взрыва, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины). Суд избрал к нему меру пресечения.

Напомним, вскоре на Долинском месторождении Ивано-Франковской области возобновят добычу соли после десятилетий упадка.

Автор:
Ольга Сичь