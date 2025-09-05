Директору одесского аэропорта сообщили о подозрении в нанесении миллионного ущерба

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили и.о. генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса" Ольге Макогонюк о подозрении в нанесении предприятию миллионного ущерба.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, чиновник умышленно не подал в Госавиаслужбу заявку на сертификацию аэродрома, которая позволяла предприятию с 2003 года получать прибыль от авиакомпаний (взлет, посадка и стоянка самолетов).

Кроме того, вместо защиты интересов коммунального предприятия подозреваемая способствовала тому, чтобы статус эксплуатанта аэропорта получила частная компания.

В результате в декабре 2020 года коммунальное предприятие утратило этот статус, а данная компания стала новым эксплуатантом аэропорта и начала зарабатывать на предоставлении авиакомпаниям соответствующих услуг.

Из-за таких действий территориальной общине Одессы нанесен ущерб более чем на 15,6 млн грн.

В сообщении не указана фамилия подозреваемой, однако, как свидетельствуют данные "Опендатабот" за 2025 год, исполняющим обязанности гендиректора предприятия является Ольга Макогонюк.

Завладение аэропортом "Одесса"

В 2023 году НАБУ заявляло о раскрытии схемы наживы на одесском аэропорту на 2,6 млрд гривен, обвиняя в причастности бывшего мэра Алексея Костусева.

Как установило следствие, схему организовали в 2011 году "два известных одесских бизнесмена". Для этого они зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом с распределением долей 75% и 25% в соответствии с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта.

О подозрении было сообщено бывшему городскому голове Одессы Алексею Костусеву, бывшему исполняющему обязанности заместителя мэра Николаю Ильченко, директору ООО "Международный аэропорт "Одесса" Алексею Кочанову и двум бизнесменам, которых следствие считает соорганизаторами схемы, - Александру Грановскому.

В июне 2025 года ВАКС по этому делу утвердил соглашение о признании виновности семи участников преступной организации — крупнейшем о признании виновности в истории Украины. Они обязались возместить государству более 1 млрд грн.