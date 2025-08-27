- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Дистанционное обследование поврежденного жилья распространили на прифронтовые зоны: какие регионы в списке
Кабмин принял постановление, расширяющее механизм дистанционного обследования поврежденного жилья. Теперь этот механизм будет действовать не только на территориях активных боевых действий, но и в зонах возможных боевых действий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.
Принятое решение упростит получение компенсаций для тысяч людей, чьи дома были разрушены, но комиссии не могли провести осмотр из-за риска безопасности. В настоящее время это касается 175 общин в таких областях, как Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская .
Министр Алексей Кулеба отметил, что этот шаг позволит еще большему количеству людей получить жилищные сертификаты на новые дома.
Комиссии, работающие при местных органах самоуправления, смогут использовать различные инструменты дистанционного обследования:
- спутниковые снимки;
- материалы, полученные с помощью съемки с БпЛА;
- фото и видео от владельцев жилья.
На основе этих данных составляется акт дистанционного обследования, который вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Этот документ является основанием для получения компенсации в виде жилищного сертификата.
Решение правительства стало ответом на запросы прифронтовых общин и является еще одним шагом государства навстречу пострадавшим от войны украинцам.
Справочно
По данным Минразвития, к территориям возможных боевых действий относят территории, граничащие с территориями активных боевых действий или временно оккупированными РФ, а также имеющие общую границу со страной - агрессором .
Напомним, правительство выделило более 890 млн. грн. на реализацию проектов восстановления в Запорожской и Харьковской областях. Средства пойдут на инфраструктурные и социальные объекты, разрушенные в результате войны.