Цены на дизельное топливо в Украине за неделю снизились более чем на 9 грн/л на юге и приблизились к июльскому уровню. Из-за избытка предложения и слабого спроса часть трейдеров продает горючее ниже себестоимости.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Enkorr.

Почему дешевеет дизель

По данным аналитиков, с 9 по 15 ноября импорт дизтоплива в Украину составил 163 тыс. тонн. Это на 14% больше, чем на прошлой неделе. Среднесуточные поставки в ноябре выросли на 12% по сравнению с октябрем – до 21 тыс. тонн.

В то же время спрос снизился из-за дождей, ограничивающих закупки аграриев, и сокращения продаж на АЗС. Дополнительный объем горючего поступил из-за улучшения условий судоходства по Дунаю.

В результате трейдеры начали снижать цены. 20 ноября на юге предлагали дизель примерно за 77 грн/л. По оценкам участников рынка, это на 3–5 грн/л ниже себестоимости. "Мы вышли из 78, 70-79 грн/л. Но, как выяснилось, этот уровень уже был не проходим", - рассказал один из собеседников.

По расчетам группы консалтинговой компании "А-95" себестоимость горючего на этом направлении составляла 81,5–82 грн/л.

Что происходит на мероприятии

Снижение цен распространилось и на запад Украины. Во второй половине 20 ноября предложения опустились с 80,50–81,50 до примерно 79 грн/л.

В то же время, импортерам приходится учитывать высокие затраты на доставку. Фрахт танкеров из Греции составляет $150–160 за тонну, а кое-где достигает $180. Перевозка баржами стоит $90–95 за тонну против примерно $70 в начале месяца.

На рынок поступает арктический дизель.

Поставщики также начали увеличивать предложение зимнего и арктического дизеля. За первые 15 дней ноября в Украину ввезли 24 тыс. тонн арктического горючего. Для сравнения, за весь октябрь импорт составил 28 тысяч тонн.

Такое горючее рассчитано на работу при более низких температурах. В частности, на рынке был предложен арктический дизель с температурой застывания до -37 °C.

Как отмечают аналитики, избыток предложения и слабый спрос давят на оптовые цены. Однако дальнейшее удешевление не гарантировано: на стоимость топлива влияют затраты на логистику, риски безопасности в Черном море и ситуация на внешних рынках.

Ранее сообщалось, что более слабый спрос на нефть в США и подготовка сетей к "Черной пятнице" тянут цены на топливо в Украине вниз. Несмотря на новое напряжение на Ближнем Востоке, бензин и дизель через неделю подешевели и в группе, и на АЗС.