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Для 2 710 вагонов, принадлежавших компаниям из РФ и Белоруссии, ищут управляющего

Белорусские вагоны
Фото: esbu.gov.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) начало конкурсный отбор управляющих для 3 тепловозов и 2710 вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Эти активы были арестованы в рамках уголовных производств и переданы АРМА на основании судебных решений для эффективного управления с целью сохранения стоимости и обеспечения прозрачного использования имущества.

Эти железнодорожные вагоны принадлежали компаниям из РФ и Белоруссии.

Вагоны в результате длительного простоя нуждаются в техническом (деповском) осмотре и ремонте, но это позволит разблокировать их экономический потенциал и обеспечит поступление в бюджет.

В АРМА напоминают, что ранее благодаря управлению 434 арестованными вагонами, находящимися под контролем компании ООО «ФПК «Ресурс Груп», в государственный бюджет уже поступило 1669354,84 грн.

В то же время продолжается независимая оценка еще 17 799 арестованных вагонов, что позволит в ближайшее время приступить к поиску управляющих и для этой партии активов.

Напомним, ранее АРМА выставило на аукцион две несамоходные грузовые баржи в системе Prozorro.

Автор:
Светлана Манько