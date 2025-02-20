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Для бизнеса будут действовать графики отключения света: что известно

Для бизнеса будут действовать графики отключения света: что известно
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Завтра, 21 февраля, для промышленных и бизнес-потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Какой график и причина ограничений

Время применения ограничений:

  • 06:00 – 20:00.

Причиной временного введения ограничений стало повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных и дроновых атак.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Отмечается, что энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования, а время и масштабы ограничений могут изменяться. Потребителям рекомендуется следить за обновлением на официальных ресурсах облэнерго.

В то же время в "Укрэнерго" призывают граждан рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, ночью 19 февраля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК. По состоянию на утро энергетики возобновили электроснабжение для почти 15 тысяч клиентов, перезажив их из резервных линий там, где это было возможно.

Автор:
Ольга Опенько