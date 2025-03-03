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Для бизнеса будут действовать графики отключения света: детали
4 марта “Укрэнерго” будет применять ограничения электроснабжения для бизнеса и промышленности.
Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".
Какой график и причина ограничений
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 4 марта, будут введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты.
Время ввода ограничений:
- с 06:00 до 09:00;
- с 15:00 до 22:00.
Отключение бытовых потребителей не прогнозируется.
Отмечается, что энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования, а время и масштабы ограничений могут изменяться. Потребителям рекомендуется следить за обновлением на официальных ресурсах облэнерго.
В то же время в "Укрэнерго" призывают граждан рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, что в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины, "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света.