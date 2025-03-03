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Для бизнеса будут действовать графики отключения света: детали

Для бизнеса будут действовать графики отключения света: детали
Отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

4 марта “Укрэнерго” будет применять ограничения электроснабжения для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Какой график и причина ограничений

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 4 марта, будут введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты.

Время ввода ограничений:

  • с 06:00 до 09:00;
  • с 15:00 до 22:00.

Отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

Отмечается, что энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования, а время и масштабы ограничений могут изменяться. Потребителям рекомендуется следить за обновлением на официальных ресурсах облэнерго.

В то же время в "Укрэнерго" призывают граждан рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, что в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины, "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света.

Автор:
Ольга Опенько