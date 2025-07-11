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Для логистики и эвакуации раненых: в ВСУ приняли на вооружение робот "Лютик"

Минобороны
Наземный робот "Лютик" в ВСУ / Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и ввело в эксплуатацию наземный роботизированный комплекс "Лютик". Этот компактный украинский робот способен перевозить до 250 кг груза, адаптированный для работы в сложных погодных условиях и бездорожье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Как работает роботизированный комплекс "Лютик"

Наземный роботизированный комплекс "Лютик", созданный украинским предприятием, отличается компактными размерами - его удобно транспортировать на автомобильном прицепе, в кузове пикапа или микроавтобуса. Несмотря на небольшие габариты, платформа способна перевозить до 250 кг груза.

"Лютик" оборудован герметичным корпусом, устойчивым к пыли и влаге, и адаптирован к эксплуатации в широком диапазоне температур.

Благодаря электродвигателю с высоким тяговым усилием и гусеничному шасси робот уверенно преодолевает бездорожье, болота, песчаные участки, а также небольшие канавы и вертикальные препятствия.

Компактный "лютик" может выполнять широкий спектр задач. В частности, логистических:

  • перевозка грузов;
  • личного состава;
  • эвакуации раненых;
  • его можно использовать и как подвижную платформу для боевых модулей.
Фото 2 — Для логистики и эвакуации раненых: в ВСУ приняли на вооружение робот "Лютик"

Напомним, в течение первой половины 2025 года Министерство обороны утвердило в эксплуатации в войсках почти тридцать новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей отечественного производства.

Автор:
Ольга Опенько