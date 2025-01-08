Для Свириденко не могут найти зама: за успешную рекомендацию обещают $1000

Дефицит кадров испытывают не только украинские компании, но и правительство. Рекрутинговое агентство Netpeak Talent уже второй месяц продолжает поиск заместителя для первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко.

О поисках кандидатов на этот пост сообщил основатель Netpeak Group Артем Бородатюк еще 3 декабря 2024 года, а 7 января повторно опубликовал это объявление.

Отмечается, что нужен специалист, который хорошо разбирается в привлечении инвестиций и имеет высокие лидерские качества для эффективного управления командой.

Бородатюк также опубликовал ряд слайдов, где перечислены основные требования к кандидатам.

"Если по этому описанию вы видите портрет своих знакомых или свой собственный, заполняйте заявку или рекомендуйте кандидату рекрутеру. За успешную рекомендацию платим бонус $1000 – это деньги не из государственного бюджета, а финансирование от компании группы Kiss My Apps", – добавил он.

Среди требований – опыт на руководящей должности от трех лет, свободное владение английским языком, портфель успешных инвестиционных кейсов, а обязанностей – управление стейкхолдерами и стратегическое планирование деятельности министерства по направлениям зон своей ответственности.

Дополнительным преимуществом станет опыт в общественном секторе или на государственных должностях, а также готовность работать за сравнительно небольшую оплату во благо страны.

На позицию заместителя Свириденко ищут человека, которому "больше всех нужно". Преимущество будут иметь люди-"трекеры", то есть специалисты, которые отслеживают прогресс в определенном процессе или проекте и склонны доводить все до конца.

Напомним, сама Юлия Свириденко возглавляет Минэкономики с ноября 2021 года. До этого работала и. о. председателя Черниговской ОГА, заместителем, а затем первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, заместителем руководителя Офиса президента.