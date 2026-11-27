Внутри перемещенные лица, пожилые и маломобильные люди смогут получать длительный медсестринский уход в больницах до 90 дней вместо предыдущих 60. Государство будет оплачивать пребывание, питание, медицинскую помощь и социальное сопровождение тех, кто из-за войны войны и перебоев с коммунальными услугами не может безопасно оставаться.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты ВПО Павла Фролова в Telegram.

Кто может получить бесплатный уход в больнице

Воспользоваться услугой могут переселенцы, эвакуируемые с опасных территорий, а также пожилые и маломобильные граждане, нуждающиеся в посторонней помощи.

В частности, речь идет о людях, для которых пребывание дома стало опасным из-за обстрелов, отсутствия электроэнергии, водоснабжения или отопления.

В рамках программы пациентам будут обеспечиваться:

медицинскую помощь и ежедневный уход;

психологическую поддержку;

проживание и четырехразовое питание;

социальное сопровождение;

одежду, обувь и средства личной гигиены.

На какой срок можно остаться в больнице

Базовая продолжительность пребывания в медицинском заведении составляет 30 дней. При наличии медицинских показаний и соответствующего заключения врача этот период можно продлить, но не более чем до 90 дней.

Таким образом, максимальный срок получения услуги был увеличен на один месяц по сравнению с предыдущими условиями.

Программа будет действовать до 17 сентября 2027 года, но не дольше, чем будет продолжаться военное положение. Финансирование будет обеспечивать Национальная служба здоровья Украины за счет государственного бюджета.

Как оформить пребывание в больнице

Чтобы получить медсестринский уход, нужно обратиться к медицинскому работнику транзитного центра, семейному врачу или приемному отделению больницы.

После оценки состояния здоровья врач определит потребность в длительном уходе и при наличии оснований направит человека в соответствующее медицинское учреждение.

Напомним, в Украине предлагают ускорить запуск открытой онлайн карты недвижимости, которую можно переоборудовать под жилье для внутренне перемещенных лиц. Сервис должен помочь переселенцам самостоятельно находить доступные объекты, просматривать результаты их обследования и оценивать возможности проживания.