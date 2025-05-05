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Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за "зеленую" энергию снизился до 15 млрд грн

"Укрэнерго"
"Укрэнерго" погасило часть долга

Долг "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупателель" за услугу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) уменьшился до 15,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные "Гарантированного покупателя".

Динамика оплаты по "зеленому" тарифу по годам:

  • 2025-90,5%
  • 2024-87,4%
  • 2023-99,2%
  • 2022-63,6%

Ранее задолженность "Укрэнерго" за услугу для ВИЭ на конец 2024 года составила 22 млрд грн.

Фото 2 — Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за "зеленую" энергию снизился до 15 млрд грн

Напомним, "Укрэнерго" достигла согласия по условиям операции по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития, гарантированным государством, на сумму $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году.

Автор:
Татьяна Бессараб