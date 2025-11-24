Доллар давит на рынок золота: котировки снова снижаются

Цены на золото продолжили снижение третьей сессии подряд на фоне укрепления американского доллара, удерживаемого вблизи шестимесячного максимума, тогда как инвесторы внимательно следят за сигналами по дальнейшей траектории процентных ставок в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Рынок золота просел

Спотовая цена золота снизилась на 0,3% и составляет 4055,73 бакса за унцию, тогда как декабрьские фьючерсы в США утратили 0,7%, опустившись до 4052,40 бакса за унцию. Давление на рынок драгметалла усиливается на фоне укрепления доллара, индекс которого приближается к шестимесячным максимумам и превышает отметку 100, что делает золото менее привлекательным для инвесторов, оперирующих другими валютами.

Как отмечают аналитики, дальнейшее удержание долларового индекса выше этого уровня может повлечь за собой дополнительное снижение котировок золота. В то же время рынки пересматривают ожидания по поводу монетарной политики США: вероятность снижения процентной ставки ФРС в следующем месяце несколько сократилась после предварительного роста на фоне умеренных заявлений отдельных представителей регулятора.

Несмотря на это, часть руководителей Федеральной резервной системы сохраняет осторожную и жесткую позицию, отмечая риски преждевременного смягчения политики и целесообразности сохранения ставок на текущем уровне в течение определенного времени.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр), прогнозные ресурсы золота в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.