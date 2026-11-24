Стоимость пакета акций Nvidia президента США Дональда Трампа выросла на сумму до 15 миллионов долларов по итогам торгов в понедельник, 23 ноября, когда котировки производителя чипов взлетели более чем на 30% в новости о неожиданном возобновлении Дженсена Хуанга в должности генерального директора. Расчеты основываются на максимальном количестве бумаг компании, которыми мог владеть американский лидер согласно его финансовой декларации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Сам Трамп заявил телеканалу CNBC, что непосредственно участвовал в решении вопроса о возвращении Хуанга и убедил руководство компании заключить это соглашение, а в соцсетях отметил важность лидерства основателя Nvidia для процветания компании и американской экономики.

В совете директоров Nvidia подтвердили, что получили сигналы от чиновников администрации США и на их основании убедились в отсутствии рисков для национальной безопасности, тогда как сенатор-демократ от Аризоны Рубен Галлего призвал расследовать, какие позиции с акциями открывались перед объявлением этого решения.

Как оценивают портфель акций Трампа и динамику котировок Nvidia

Согласно финансовой декларации, поданной президентом США в Управление правительственной этики 5 ноября, по состоянию на 30 сентября он мог владеть до 370 тысяч акций Nvidia, поскольку портфель Трампа сформирован из широкого перечня бумаг компаний индекса S&P 500.

В то же время, отчетность охватывает лишь период до конца сентября — еще до отставки Хуанга на фоне скандала из-за внебрачных отношений, в частности с предполагаемой китайской шпионкой, — и не учитывает возможных покупок или продаж в октябре и ноябре.

Диапазон возможной стоимости пакета. Поскольку декларации американских чиновников содержат лишь широкие диапазоны сумм сделок без точных цифр, минимальная оценка пакета Трампа составляет 32 тысячи акций стоимостью 5,3 миллиона долларов, что принесло бы ему 1,3 миллиона долларов прибыли от понедельничного ралли вместо максимальных 15 миллионов долларов.

Предварительные потери на падении котировок. Рост в понедельник произошел после длительного падения акций Nvidia из-за скандала вокруг гендиректора и сомнений инвесторов в устойчивости бума искусственного интеллекта — если бы Трамп удерживал максимальный пакет в 370 тысяч акций от их предыдущего пика до начала нынешнего роста, бумажная потеря стоимости его доли достигла бы 42 .

Напомним, ранее сообщалось, что Nvidia неожиданно вернула Дженсена Хуанга на должность гендиректора, несмотря на шпионский скандал. Сразу после объявления о возобновлении учредителя компании в кресле CEO акции технологического гиганта подскочили на премаркете более чем на 25%.