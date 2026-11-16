Дорожки, деревья и тысячи цветов: на благоустройство кладбища во Львове будет выделено более 20 млн грн

На Голосковском кладбище во Львове планируется обустроить пешеходные дорожки, освещение, ограждение и систему водоотведения, а также высадить деревья, кусты и цветы. На эти работы из городского бюджета направят до 24,84 млн. грн.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение Prozorro.Продажи .

Что предполагает благоустройство

Заказчиком работ является ЛКП "Муниципальная обрядовая служба", которое 11 ноября объявило закупку для поиска подрядчика. Ожидаемая стоимость составляет 20,7 млн. грн. без НДС, или 24,84 млн. грн. с налогом. Финансирование предусмотрено из специального фонда городского бюджета.

Предложения от участников будут принимать до 27 ноября включительно.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен обустроить на территории поля захоронений подпорную стенку и пешеходные дорожки, забетонировать часть участка, установить лестницу с перилами и ограждение. Также проект предусматривает монтаж освещения и отвода дождевой воды.

Во Львовском городском совете сообщили, что все элементы благоустройства должны быть инклюзивными.

Отдельное внимание будет уделено озеленению территории. По техническому заданию, здесь высадят 28 деревьев, в том числе буки, а также более 1,5 тыс. кустов, среди которых можжевельник и бересклет, и несколько тысяч цветов.

Кроме того, на территории обустроят партерные, луговые и мавританские газоны и установят 60 декоративных валунов.

Когда создадут военный мемориал

Благоустройство является подготовительным этапом для создания мемориала павшим военным. Как пояснили во Львовском городском совете, к мемориализации территории пока не переходят, поскольку соответствующие элементы еще предстоит окончательно согласовать с семьями погибших.

Проект военного мемориала на 278 погребений исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил 23 сентября 2025 года. Его разработало ЛКП "Институт пространственного развития".

По проекту захоронения будут иметь одинаковые памятники в виде казацких крестов. На территории предусмотрены информационный центр, площадь перед кладбищем и тематическая скульптура в центральной части мемориала. У входа планируют установить флагштоки с символикой флагов разных подразделений Сил обороны.

Мемориал на Голосковском кладбище должен стать вторым во Львове простором чествования павших защитников. Главный военный мемориал города планируется создать на территории бывшего Марсового поля.

Напомним, в первом квартале 2027 года на Голосковском кладбище должен начать работу львовский крематорий.

Напомним, в Ирпене Киевской области реализуют проект Riviera Club Aquapark – масштабного рекреационно-развлекательного комплекса open-air формата с ресторанной инфраструктурой и концертными площадками. Для завершения строительства инициаторы проекта планируется дополнительно привлечь от $1 млн. инвестиций .