Доступ к украинским редкоземельным ископаемым: министр финансов США посетит Украину

На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент планирует поездку в Украину, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Визит является частью усилий США по урегулированию войны и обеспечению доступа к ключевым полезным ископаемым.

Об этом сообщает Bloomberg.

О визите

Бессент, который станет первым членом кабинета Дональда Трампа, посетившего Украину, приезжает в Киев через несколько дней после заявления президента.

Он объявил, что администрация планирует заключить соглашение с Украиной, что даст доступ к ресурсам в обмен на помощь в защите от российского вторжения.

"Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским", — написал Трамп. "Эта война должна и скоро закончиться — много смертей и разрушений".

Что известно о предложении Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этой сфере.

Кроме того, Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.

О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит подробнее читайте в материале Delo.ua.