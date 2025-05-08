Доступное кредитование для ОПК: в 2025 году уже выдано почти 1 млрд грн

Программа доступного кредитования для предприятий оборонно-промышленного комплекса продолжает свою работу. За первые месяцы 2025 уже выдано 13 кредитов на общую сумму 968 миллионов гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

О кредитовании ОПК

В настоящее время более 70 заявок от предприятий оборонного комплекса находятся на разных этапах разбирательства.

Заявки поступают от занимающихся производителей:

производством средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);

научно-расчетных комплексов (НРК) и боеприпасов

Кредиты для украинских оборонных предприятий предоставляют четыре банка: Укрэксимбанк, Сбербанк, МТБ Банк и ПУМБ.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.