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Доступное кредитование для ОПК: в 2025 году уже выдано почти 1 млрд грн
Программа доступного кредитования для предприятий оборонно-промышленного комплекса продолжает свою работу. За первые месяцы 2025 уже выдано 13 кредитов на общую сумму 968 миллионов гривен.
Об этом сообщает Правительственный портал.
О кредитовании ОПК
В настоящее время более 70 заявок от предприятий оборонного комплекса находятся на разных этапах разбирательства.
Заявки поступают от занимающихся производителей:
- производством средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);
- научно-расчетных комплексов (НРК) и боеприпасов
Кредиты для украинских оборонных предприятий предоставляют четыре банка: Укрэксимбанк, Сбербанк, МТБ Банк и ПУМБ.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.