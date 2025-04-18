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Доступное лекарство, цифровизация, новое оборудование: бюджет на медицину вырос на 13,5 млрд грн

лекарства, медицинская реформа
Как меняется украинская медицина

В 2025 году финансирование медицинской сферы существенно возросло — бюджет на здравоохранение увеличен более чем на 13,5 млрд грн, а “Программа медицинских гарантий” получила на 10% больше средств.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что меняется в сфере здравоохранения

В Украине активно расширяется доступ к медицинской помощи и усовершенствуется система здравоохранения.

Существенно снижены цены на наиболее востребованные лекарства – в перечне ТОП-100 средняя розничная стоимость уменьшилась на 27%.

Программа "Доступное лекарство" охватывает уже 600 препаратов и медицинских изделий, которые можно получить безвозмездно или с минимальной доплатой, а к концу года к ней присоединятся все аптеки страны.

В 15 регионах работают мобильные аптеки, обеспечивающие лекарствами жителей отдаленных и прифронтовых территорий.

В то же время продолжается реформа МСЭК, которая заменяет старую бюрократическую модель прозрачными цифровыми решениями — уже более 1400 экспертных команд проводят оценивание почти в 300 медицинских учреждениях, отметил Шмыгаль.

Также идет техническое обновление больниц: за прошлый год они получили более 100 тысяч единиц современного оборудования.

Напомним, Рада отменила продление срока действия патентов на лекарственные средства во время войны. Этот закон является одной из мер по снижению цен на лекарства.

Автор:
Ольга Опенько