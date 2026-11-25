25 ноября дроны атаковали Самарскую область России, являющуюся одним из важных центров российской нефтепереработки. Местные жители сообщают о взрывах в районах нефтеперерабатывающих заводов в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, ссылаясь на сообщения местных жителей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на регион и заявил о "повреждении".

По предварительным сообщениям, беспилотники атаковали объекты нефтяной инфраструктуры Самарской области. В частности, под ударом оказался Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки уточняется.

Также сообщают о взрывах в районах Самары и Новокуйбышевска, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия. Предварительно атакован и ЛПДС «Самара».

Официального подтверждения поражения заводов к моменту публикации нет.

О Сызранском НПЗ

Сызранский НПЗ с 2007 года входит в Самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов ПАО НК «Роснефть». Играет немаловажную роль в российской нефтеперерабатывающей сети.

Проектная мощность - около 8,5-8,9 млн тонн нефти в год (приблизительно 65 млн баррелей). Перерабатывает западносибирскую нефть, нефть из Оренбургских месторождений и добывается в Самарской области.

О Куйбышевском НПЗ

Куйбышевский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Самарской области и один из ключевых НПЗ Поволжья.

Предприятие находится в Самаре, входит в самарскую группу заводов "Роснефти" и имеет мощность около 7 млн. тонн нефти в год.

Завод работает с 1945 г. и выпускает бензин, летнее и зимнее дизельное топливо стандарта Евро-5, компоненты высокооктановых бензинов, серу и другие нефтепродукты.

О ЛПДС «Самара»

ЛПДС «Самара» – большой узел приема, хранения и смешивания нефти.

На станцию нефть поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На объекте осуществляется смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals, на долю которого приходится до 50% от общего объема нефтяного экспорта России.

Об ударах по НПЗ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили удары по российским НПЗ в конце октября и за последние недели атаковали около 14 из 35 заводов. В частности, под удары попали Новокуйбышевский, Рязанский, Афипский, Саратовский, Ярославский, Омский, Нижегородский, Уфимский и Киришский НПЗ.

При этом украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских НПЗ, обеспечивавших около 30% переработки нефти.

Ноябрьская кампания украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам привела к фактической остановке работы трех крупных предприятий, обеспечивающих горючим Москву и область. В настоящее время единственным действующим заводом в регионе остается Московский НПЗ "Газпромнефти", но и он после июльской атаки работает всего на 70% мощности — перерабатывает около 168 тысяч баррелей в сутки из 240 тысяч.

18 ноября беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. Под ударом оказались сразу два нефтеперерабатывающих завода — Ильский и Афипский.

Новый кризис нефтепереработки уже вылился в дефицит топлива на АЗС в регионах, где появились ограничения на продажу бензина .

В настоящее время лимиты на отпуск горючего действуют в Москве и Московской области, Ленинградской, Карелии, Архангельской, Тамбовской и Нижегородской областях, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, Томской и Новосибирской, Пензенской областях.