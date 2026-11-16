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Дроны атаковали три торговых судна в Черном море на важном дунайском маршруте

нефтяные танкеры
Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

Вечером 14 ноября беспилотники поразили три коммерческих судна в Черном море вблизи румынского Сулинского канала. В связи с атакой вооруженные силы Румынии дважды поднимали в воздух истребители.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По словам министра обороны Штефана Раду Опри, в результате ударов никто не пострадал — экипажам удалось самостоятельно взять под контроль возникшие на борту пожары.

Под атаку попали:

  • нефтегазовый и химический танкер Evia Petrol V (под флагом Греции);
  • балкер Marsol (под флагом Сент-Китс и Невис);
  • нефтепродуктовоз Ali Najafov (под флагом Сент-Китс и Невис).

В Минобороны Румынии уточнили, что суда Evia Petrol V и Marsol находились в территориальных водах страны — в 4 и 5 морских милях к юго-востоку от Сулинского канала.

Эта артерия соединяет Дунай с Черным морем и является критически важным маршрутом украинского экспорта. Кроме субботних ударов, поздно вечером в пятницу дрон также повредил грузовое судно Larissa 1 под флагом Палау, обошлось без жертв.

"Эти инциденты неприемлемы и являются нарушением международного права. Они отражают ухудшение ситуации безопасности, вызванное длительной войной России против Украины", — подчеркнул премьер-министр Никулеску.

Рост числа атак на торговые суда, направляющиеся к или по Сулинскому каналу вблизи границ стран НАТО (Румыния и Болгария), становится серьезным вызовом для безопасности всего региона.

В ответ на предварительные запросы Бухареста о подкреплении Франция уже временно перебазировала в Румынию самолеты морского патрулирования Atlantique 2.

Напомним, в октябре в территориальных водах Румынии в Черном море вспыхнули два химических танкера в результате инцидента, который западные чиновники связывают с вероятной атакой российских беспилотников, нарушивших территорию страны Североатлантического альянса.

Автор:
Татьяна Бессараб

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