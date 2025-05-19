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D.Trading приобрела 18 тысяч МВт/ч гарантий происхождения электроэнергии

солнечные батареи, ветряная мельница
В рамках контракта D.Trading получит в 2025 году сертификаты на 18 тысяч. МВт/ч "зеленой" электроэнергии. / Freepik

Группа компаний D.Trading, принадлежащая DTEK, подписала соглашение с крупнейшим иностранным инвестором в сектор возобновляемой энергии в Украине Elementum Energy на приобретение 18 тысяч МВт/ч гарантий происхождения электроэнергии, производимой из возобновляемых источников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу D.Trading.

Это еще одно соглашение поставщика электроэнергии в рамках нового механизма гарантий происхождения, стартовавшего в конце 2024 года.

"В рамках контракта D.Trading получит в 2025 году сертификаты на 18 тыс. МВт/ч "зеленой" электроэнергии — это примерно столько, сколько потребляет крупное промышленное предприятие за 5-7 месяцев", — отметили в пресс-службе поставщика энергоресурсов .

Такое соглашение станет реальным вкладом D.Trading в поддержку климатических проектов в сфере ВИЭ, будет способствовать трансформации энергетического сектора и достижению климатических целей Украины и Европы.

Что такое гарантия происхождения?

Это сертификаты, подтверждающие, что определенный объем электроэнергии действительно произведен из возобновляемых источников энергии (ВСЭ) — солнца, ветра или биомассы. Они позволяют бизнесу прозрачно отчитываться об использовании "зеленой" энергии, даже если потребление происходит через общую сеть. А еще это важная часть ESG-стратегий и соответствия международным стандартам устойчивого развития.

Что известно о D.Trading?

D.Trading – группа компаний, входящих в состав энергохолдинга DTEK и торговых энергетическими продуктами, а именно электроэнергией, газом, твердым и жидким топливом и продуктами "зеленой" энергетики на рынках 2 3 страны и 15 европейских биржах. С декабря 2023 г. компания также специализируется на экспорте агропродукции.

Напомним, в марте в Украине состоялась первая корпоративная продажа гарантий происхождения электроэнергии на рынке возобновляемой энергии. Покупателем стала Knauf Gips Kyiv, являющаяся частью немецкой Knauf Group, а продавцом выступил D.Trading

Автор:
Татьяна Ковальчук