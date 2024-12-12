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Два ферросплавных завода уклонились от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте

В течение 2022-2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн дол.
Заводы экспортировали около 90% производимого сырья. Фото: прессслужба БЭБ

Бюро экономической безопасности разоблачило 2 ферросплавных завода, аффилированных к известным украинским олигархам, в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте продукции.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Ход расследования

Установлено, что предприятия в течение длительного времени осуществляли экспорт ферросплавной продукции в Австрию, Кипр и другие европейские страны. При продаже сырья иностранным покупателям работники заводов намеренно занижали его стоимость, что позволяло избегать уплаты налогов в больших размерах. Ущерб, нанесенный государству, подтверждается аналитиками Бюро.

В рамках расследования  было установлено, что заводы эк спортировали около 90% производимого сырья. В то же время валютная выручка от ее продаж в Украину не возвращалась.  

Сумма задолженности за реализуемую нерезидентам ферросплавную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.

В общем только на протяжении 2022-2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.

На основании постановлений следственного судьи детективы БЭБ проводят обыски на предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других предметов, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства как доказательства незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование.

Фото 2 — Два ферросплавных завода уклонились от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте
Фото 3 — Два ферросплавных завода уклонились от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте
Фото 4 — Два ферросплавных завода уклонились от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте
Фото 5 — Два ферросплавных завода уклонились от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте
Фото 6 — Два ферросплавных завода уклонились от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте
Фото 7 — Два ферросплавных завода уклонились от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте

Delo.ua писало, что АМКУ наложил штраф на ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" в размере 12 миллионов гривен за сговор на торгах по закупке электромонтажных работ.

Автор:
Ольга Опенько
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