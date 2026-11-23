Украинские оборонные компании DOD Solution и TAF Industries объявили о сотрудничестве с канадским изготовителем беспилотных систем Draganfly. Первая планирует интегрировать собственные технологии автономности в канадские дроны, а вторая — наладить производство беспилотников в Канаде, прежде всего, для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на издание Тhe Defender media.

Канадская Draganfly более 27 лет занимается разработкой беспилотных систем, программного обеспечения и специализированных технологий для оборонных и гражданских нужд.

Украинские технологии интегрируют в канадские беспилотники

Компания DOD Solution планирует совместно с Draganfly интегрировать украинскую платформу автономности Aura AI в ряд канадских беспилотников.

Технология совмещает бортовой компьютер Aura SBC и программное обеспечение Aura OS.

Партнеры должны оценить, как эта платформа может повысить автономность беспилотников при работе в сложных условиях и какие возможности ее применения существуют для нужд стран-союзников.

Канадская компания также будет развивать компетенции, необходимые для интеграции украинских технологий и последующую техническую поддержку таких решений.

TAF Industries планирует производить дроны в Канаде

Отдельно украинский TAF Industries и Draganfly подписали меморандум о стратегическом партнерстве, предусматривающий изучение возможностей совместного производства беспилотных систем на территории Канады.

Прежде всего, продукция будущего производства будет предназначаться для обеспечения потребностей ВСУ.

Компании планируют оценить перспективы создания производственных мощностей, проведение совместных исследований и разработку технологических решений для оборонных нужд Украины и Канады.

Для TAF Industries это первое оборонное партнерство вне Европы.

В компании отмечают, что сотрудничество позволит совместить украинский опыт разработки и использования беспилотников в боевых условиях с технологическими и производственными возможностями канадского партнера.

Меморандум подписан в рамках развития оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой, в частности, договоренностей о долгосрочном партнерстве, достигнутых в сентябре 2026 года.

В то же время, компании пока не объявили сроков начала производства, его объемов и запланированных инвестиций.

Напомним, ранее украинская TAF Industries и датская Upteko договорились о совместном производстве FPV-дронов. Партнеры планируют с начала 2027 года производить тысячи беспилотников ежемесячно, а также создать производственную площадку и офис разработки за пределами Украины.