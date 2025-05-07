Две несамоходные грузовые баржи выставили на аукцион

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) выставило на аукцион две несамоходные грузовые баржи в системе Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что баржи относятся к категории технического флота и могут использоваться для транспортировки сыпучих материалов и других грузов по внутренним водным путям.

Характеристики барж включают грузоподъемность около 1000 тонн каждая, что делает их привлекательными для потенциальных управляющих, в частности работающих в сфере речных перевозок.

Ранее АРМА уже объявляла о поиске управляющих для другой партии барж. Управители, в случае успешного прохождения конкурса, будут ответственны за содержание и эффективное использование этих активов до окончательного судебного решения по их судьбе.

Напомним, 21 апреля на аукционе за 6,4 млн. грн. российский нефтяной танкер Nika Spirit, переданный в АРМА.

Также АРМА объявила отбор управляющего для арестованного русского судно Volgoneft-268 ("Волгонефть"). В 2025 году актив был оценен почти 26,5 млн. грн.