Движение поездов после вражеской атаки: какие задержки рейсов и обновленный график

После вражеской атаки движение поездов Интерсити+ не было приостановлено – все рейсы продолжают курсировать по графику. В то же время, задержки ряда поездов дальнего сообщения сохраняются, а актуальный перечень рейсов обновляется.

Обновление графика поездов после вражеских атак

В УЗ отмечают, что впечатление одного из поездов Hyundai во время сегодняшней ракетной атаки не повлияло на количество рейсов Интерсити+ сегодня и завтра – все поезда продолжают курсировать по стране.

Задержки ряда рейсов сохраняются, а актуальный перечень поездов дальнего сообщения доступен на портале uz-vezemo. Среди пригородных поездов с задержками электропоезда Фастовского направления курсируют с отставанием до 2,5 часов, а Винницкого – до 3 часов.

Для пассажиров, следующих из Краматорска в Лозовую, назначен отдельный рейс электропоезда в 16:03 с остановками в Славянске, Барвенково и Близнецах.

Те, кто путешествует на поезде 103/104 Краматорск-Львов, смогут добраться до Лозовой этим электропоездом и пересесть на спальные вагоны, поскольку из-за задержки они не прибудут непосредственно в Краматорск.

В обратном направлении, пассажиров рейса 104/103 от Лозовой в Краматорск перевезет тот же электропоезд в 19:00 с аналогичными остановками.

Кроме того, отменен рейс №6208 Казатин-1 - Фастов-1.

Обновление для пассажиров поездов №85, 61, 209 и 109, следующих в Винницы (190 пассажиров) и Хмельницкий (130 пассажиров): рейсы этих поездов двигались по объездному маршруту.

Для пассажиров и из Шепетовки организован дополнительный пригородный поезд №6256 Шепетовка-Козятин, который отправляется в 14:04 и прибывает в Казатин в 17:18. С пересадкой на поезд №771 в 17:25 пассажиры могут продолжить поездку в Хмельницкий. Для обеспечения комфорта пассажиров в составе поезда №771 в Киев добавлено 5 дополнительных вагонов.

Напомним, российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах, есть погибшие и десятки пострадавших.

Кроме того, этой ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.

