ЕБА призывает правительство выделить "Укрзализныце" 8 миллиардов гривен из бюджета: зачем это нужно

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к народным депутатам с призывом поддержать законопроект №13439-3, предусматривающий увеличение Резервного фонда Государственного бюджета. Это позволит правительству выделить финансовую поддержку "Укрзализныце" в размере от 8 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА .

Бизнес отмечает, что "Укрзализныця" играет критическую роль в обеспечении нужд военных, экономики и населения, но сталкивается с растущими финансовыми проблемами.

Ущерб от пассажирских перевозок. По прогнозам, в 2025 году ущерб составит 22 млрд грн. Тарифы для населения остаются фиксированными, в то время как расходы постоянно растут.

Исчерпание источников финансирования. Ранее ущерб от пассажирских перевозок покрывался за счет доходов от грузовых перевозок. Однако из-за войны войны и падения объемов грузов, это кросс-субсидирование стало невозможным.

Грузовладельцы в затруднительном положении. Бизнес не может выдержать дополнительной нагрузки, особенно в условиях войны. ЕБА считает такую практику экономически неоправданной и противоречащей европейским принципам.

Поддержка из резервного фонда позволит покрыть неотложные нужды "Укрзализныци" и обеспечить ее непрерывную работу в условиях постоянных вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру.

Заметим, ЕБА уже не в первый раз призывает правительство предусмотреть в бюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки.

Напомним, в 2024 году компания получила убыток в размере 2,7 млрд гривен, тогда как в 2023 году ее прибыль составила 4,9 млрд грн. По результатам 2024 года УЗ вошла в ТОП-10 украинских предприятий, получившие наибольший доход .

Вместе с этим, 27 мая правительство приняло решение о выделении свыше 4,3 млрд гривен финансовой поддержки АО "Укрзализныця". Средства будут направлены на обеспечение бесперебойных пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения.