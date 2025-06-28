ЕБРР, ЕИБ и Dragon Capital создают инфраструктурный фонд для Украины на 350 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявили о планах инвестировать 60 млн. евро и 40 млн. евро соответственно в новый инфраструктурный фонд Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Этот фонд будет целевой объем 350 млн. евро и будет сосредоточен на поддержке инфраструктурных проектов в Украине, прежде всего в сферах возобновляемой энергетики, устойчивого транспорта и цифровой инфраструктуры.

ЕБРР будет выступать якорным инвестором, что, как ожидается, будет способствовать привлечению дополнительных институциональных инвесторов и расширению финансирования устойчивых инфраструктурных решений в Украине. В свою очередь ЕИБ подчеркнул, что операция направлена на поддержку энергетической безопасности, декарбонизации и восстановления критической инфраструктуры.

Инициатором фонда выступает британская компания Amber Fund Management Ltd, входящая в состав Amber Infrastructure Group. Эта компания имеет более чем 15-летний опыт управления международными инфраструктурными инвестициями. Amber уже реализовала более 175 проектов в 22 странах и управляет фондами с активами более чем на GBP5 млрд.

К процессу создания фонда привлечена также ведущая украинская инвестиционная компания Dragon Capital, которая предоставит локальную экспертизу и институциональную поддержку.

Решение об участии ЕБРР в фонде должен рассмотреть совет директоров банка 24 сентября этого года, в то время как ЕИБ находится на стадии оценки проекта.

Новый фонд должен стать важным инструментом восстановления украинской экономики и модернизации ключевой инфраструктуры в соответствии с европейскими стандартами.

Добавим, что ЕБРР может предоставить государственному Укрэксимбанку до 50 миллионов евро для кредитования малых и средних предприятий (МСП).