ЕБРР предоставит "Укрзализныце" 480 млн евро кредита для энергетической устойчивости и обновления подвижного состава

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ссудит "Укрзализныце" 180 миллионов евро на установку малых генераторов на объектах по всей стране, чтобы смягчить ситуацию с дефицитом электроэнергии, а также — 300 евро на покупку электровозов.

Об этом идет речь на сайте банка.

Финансирование подразумевает закупку и монтаж децентрализованных малых газовых генераторов общей мощностью до 270 МВт. Это оборудование поможет обеспечить стабильное энергоснабжение объектов железнодорожной инфраструктуры, а также будет способствовать бесперебойной поставке электроэнергии для украинских граждан и предприятий.

Сообщается, что это всего лишь часть суммы, поскольку общая стоимость проекта составляет 248 миллионов евро. Помимо кредита ЕБРР, проект будет софинансирован инвестиционными грантами.

В частности, правительство Великобритании выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов (12 миллионов евро), а международные доноры предоставят до 56 миллионов евро.

Также ЕБРР выделяет для "Укрзализныци" кредит в размере 300 миллионов евро на финансирование приобретения новых электровозов.

Новый кредит сопровождается инвестиционным грантом в размере до 190 миллионов долларов США, предоставленным правительством Соединенных Штатов и администрированным Всемирным банком.

Сообщается, что финансирование позволит "Укрзализныце" обновить локомотивный парк и поддерживать стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.

Основная цель – обеспечить бесперебойный экспорт сельскохозяйственной продукции, критический импорт товаров и стабильное пассажирское сообщение. Это важно для экономики, гуманитарной помощи и последующего восстановления страны.

Эта инициатива является продолжением сотрудничества между ЕБРР и национальным железнодорожным оператором Украины. В 2023 году банк предоставил 200 миллионов евро для модернизации железнодорожного сообщения с Европейским Союзом, а в 2022 году – 150 миллионов евро экстренного финансирования для поддержки непрерывной работы железных дорог во время войны.