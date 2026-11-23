АО "Укрнафта" развивает отдельное сервисное направление по исследованию скважин и пластовых флюидов, которое будет работать как для собственных нужд, так и для внешних заказчиков.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение 2024-2026 годов предприятие системно заменяет устаревшее оборудование советского образца современными технологическими решениями от мировых производителей, а завершить первый этап модернизации планирует в 2027 году.

В частности парк пополнился 59 глубинными автономными манометрами канадского производства, 56 устьевыми манометрами немецко-украинского производства и двумя комплектами глубинных пробоотборников из Германии. Также компания приобрела у США четыре комплексных автономных прибора типа PLT и 24 комплекса эхолот-динамографов.

"Отдельно развиваем лабораторную экспертизу. Наши специалисты уже работают с установкой Visual Fluid-Eval (PVT) от французской Vinci Technologies – единственной в Украине для исследования газоконденсатных систем", – добавили в компании.

По словам председателя правления "Укрнафты" Богдана Кукуры, указанная установка позволяет воспроизводить пластовые условия и анализировать поведение нефти и газоконденсата. Это дает более точные данные для технических решений и повышает качество работы со скважинами и месторождениями.

Как следствие, "Укрнафта" получает не просто новый парк приборов, а полноценную компетенцию, которую может использовать и внутри компании, и как отдельная рыночная услуга, дополнил Кукура.

Напомним, "Укрнафта" создает свой хаб для проверки и подготовки бурильных труб. Компания планирует ремонтировать использованные трубы и возвращать их в работу, чтобы меньше зависеть от внешних подрядчиков.