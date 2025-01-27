Единственного в Украине производителя стеклянных изоляторов передали в управление "Укрэнерго"

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) во взаимодействии с Бюро экономической безопасности обеспечило передачу ООО "Львовская изоляторная компания" в управление НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что подписание актов приема-передачи состоялось на территории предприятия.

В АРМА напомнили, что передача актива осуществлена во исполнение распоряжения правительства Украины с использованием механизма, позволяющего передавать важные для государства объекты в управление по специальной процедуре.

"АРМА обеспечивает передачу критически важных активов, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности, в частности в энергетической сфере. "Укрэнерго" как государственное предприятие гарантирует эффективное управление активом, сохранение рабочих мест и стабильные поступления в государственный бюджет", — подчеркнули в АРМА.

Там добавляют, что государство получит следующие преимущества по передаче этого актива:

обеспечение энергетической безопасности государства;

гарантирование 95% дохода в государственный бюджет ежемесячно;

сохранение производственного потенциала компании;

поддержка отечественного стратегического производства

Про ООО "Львовская изоляторная компания"

Общество с ограниченной ответственностью "Львовская изоляторная компания" было основано в 2002 году на основе Львовского изоляторного завода, функционирующего с 1965 года.

Львовский изоляторный завод является уникальным предприятием – единственным в Украине производителем стеклянных изоляторов, критически важным для функционирования энергетической инфраструктуры. Особенно это актуально в условиях войны, когда продукция завода используется для восстановления поврежденных энергосетей.

С 2002 года "Львовская изоляторная компания" продолжает деятельность завода, снабжая более 250 млн изоляторов в энергетические системы 30 стран.

Согласно данным YouControl, размер уставного капитала юридического лица составляет 11 млн 50 тыс. рублей. грн. Уполномоченное лицо – Диник Оксана Викторовна.